Traficantes de drogas são presos em flagrante pela Polícia Militar no bairro Quarteirão Brasileiro

Petrópolis - Na madrugada deste domingo, três homens foram presos em flagrante, e um menor apreendido, pela Polícia Militar, na Rua Atílio Marotti, no Quarteirão Brasileiro. Com eles, os agentes apreenderam 560 cápsulas de cocaína, com cerca de 1,5kg, três tabletes de maconha, dois rádios transmissores e R$490 em dinheiro. A polícia chegou até os acusados após denúncias anônimas de que traficantes da cidade do Rio de Janeiro estavam vendendo entorpecentes na região. Todos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado. Os acusados permaneceram presos e foram autuados por tráfico e associação criminosa. O menor também ficou apreendido e responderá em fato análogo pelos mesmos crimes.

Em outra ocorrência, a Polícia Militar apreendeu dois tabletes de maconha e 46 sacolés de crack em um carro na Avenida Barão do Rio Branco também neste fim de semana. Um homem, de 38 anos, foi preso e outras duas pessoas levadas a 105ª Delegacia de Polícia. De acordo com a PM, os suspeitos estavam em um posto de gasolina e, ao verem a equipe, demonstraram nervosismo. De início, a abordagem não encontrou nenhum elemento ilícito com o suspeito de 38 anos, bem como com os demais, um homem de 19 e uma mulher de 24. A mulher, no entanto, foi encontrada com R$ 1.020 no short, sem saber a quantia exata que tinha.

Ainda segundo os policiais, ao revistarem um casaco do suspeito mais velho, foram encontrados 44 sacolés de crack. No assoalho do carro, mais dois e também dois tabletes de maconha. Diante disso, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia, onde o homem de 38 anos permaneceu preso por tráfico de drogas e outros dois foram ouvidos como testemunhas.

Outra equipe da Polícia Militar, em conjunto com o setor reservado da corporação (P2), também apreendeu neste fim de semana, 62 pinos de cocaína na Rua Lúcio Gambarra, no Jardim Salvador. De acordo com a PM, os suspeitos conseguiram fugir com a chegada dos militares. A Polícia chegou até o local após informações do Disque-Denúncia. Apesar da fuga dos suspeitos, uma sacola foi encontrada com o material apreendido, que foi levado a 105ª DP.



Na Estrada do Palmital, em Nogueira, um suspeito de 21 anos foi levado a 106ª DP por posse e uso de drogas. A PM recebeu denúncias de armazenamento do material ilícito, comprovada após ida até a residência do suspeito, onde foi encontrado um pote com maconha.