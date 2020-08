Pelo menos dez acidentes de trânsito, envolvendo carros e motos, foram registrados na cidade no último sábado

Petrópolis - Petrópolis registrou mais acidentes neste fim de semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, grande parte dos chamados foi percebido no último sábado. A primeira ocorrência foi por volta das 2h30, na Rua José Joaquim Rodrigues, em Pedro do Rio. Um motociclista caiu com o veículo e sofreu ferimentos. Ele precisou ser levado para o Hospital Alcides Carneiro (HAC). Seis bombeiros participaram do socorro à vítima. Quase no mesmo horário, outra queda de moto foi registrada na Rua Santos Dumont, no Centro. Um homem, de 24 anos, precisou ser levado para o Hospital Santa Teresa (HST), após sofrer ferimentos moderados. Segundo os bombeiros, neste caso a motocicleta não foi encontrada no local do acidente.



Já as 4h20, o motorista de um carro de passeio colidiu contra uma mureta, na Rua Dr. Bina, no Calembe. Os bombeiros foram acionados para o socorro, mas quando chegaram a vítima já havia deixado o local. O veículo também não se encontrava mais na região. Vinte minutos depois os militares foram acionados para uma colisão entre um motociclista e o condutor de um carro de passeio, na Rua Vincenzo Rivetti, no Carangola. Neste caso as vítimas também já tinham sido removidas do local.



Às 5h outro acidente foi registrado. Desta vez na Avenida Barão do Rio Branco. Um rapaz, de 19 anos, caiu com a moto em que estava e recebeu atendimento na viatura do Corpo de Bombeiros. Ele não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Às 9h outra queda de moto, desta vez na Rua Felipe Camarão, no Retiro. No local a vítima, uma mulher, recusou atendimento. O veículo envolvido no acidente também não se encontrava na região.



Às 10h um carro e uma motocicleta colidiram na Estrada União e Indústria, em Bonsucesso. O acidente deixou uma mulher de 30 anos e um homem de 48 anos, feridos. Eles precisaram ser encaminhados para o Hospital Alcides Carneiro (HAC). Meio dia um motociclista colidiu contra um poste na Rua Alvares de Azevedo, em Corrêas, e precisou ser levado para o Hospital Santa Teresa (HST), no Bingen.