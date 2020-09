Petrópolis - Um homem que transportava mais de 130 pássaros silvestres dentro do porta-malas de um carro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por crime ambiental. A abordagem foi feita na Rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040), na divisa entre as cidades de Petrópolis e Três Rios, centro-sul Fluminense, na madrugada do último sábado.

Durante a revista, na altura do km 22 da rodovia, policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia de Três Rios pararam o veículo e encontraram 138 trinca-ferros em pequenas caixas de papelão. Por causa das péssimas condições de transporte, um das aves foi encontrada morta. De acordo com a PRF, o motorista confessou que os pássaros seriam comercializados em uma feira clandestina no município do Rio de Janeiro.

A PRF informou, em nota, que o trinca-ferro, por ser uma ave muito valorizada, é alvo constante de traficantes de animais silvestres. Conforme o órgão, chega a ser vendido por cerca de R$ 200 no mercado ilegal. Já em criadouro legalizado, o preço varia entre R$ 1,8 mil e R$ 2,5 mil.

Após o flagrante, os policiais federais fizeram contato com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que mandou agentes para o local. Junto com os policiais federais eles levaram as aves para uma área de mata em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde foram soltas na natureza.