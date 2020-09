Petrópolis - Um grande incêndio florestal que começou no final de semana passado na localidade conhecida como Pedra do Alcobacinha foi finalmente apagado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, após ter consumido uma área equivalente a 74 hectares, segundo informações da corporação.



O tempo seco e o vento facilitaram a propagação das chamas, que em alguns pontos chegaram perto das casas na comunidade. Nove bombeiros e oito brigadistas do ICMBio participaram do combate ao fogo.



Os incêndios florestais em Petrópolis são muito comuns nesta época do ano, quando a estiagem deixa a vegetação mais seca e os ventos fazem com que as chamas se espalhem com mais rapidez.