Procedimentos eletivos na saúde serão retomados a partir de terça-feira em Petrópolis

Petrópolis - A partir da próxima terça-feira, dia 8 de setembro, as unidades de saúde de Petrópolis retomam o atendimento de consultas, exames e cirurgias eletivas, tendo como base o quadro atual da COVID-19 e o baixo índice de internação pela doença na cidade.



As unidades de saúde irão entrar em contato por telefone para realizar os agendamentos e serão responsáveis pelo atendimento da demanda criada durante o período de suspensão das atividades.



“Estamos retomando nossos atendimentos de consultas, exames e cirurgias eletivas para todo o município na próxima terça-feira, dia 08 de setembro. Desta forma esperamos dar início ao atendimento de pessoas que permanecem aguardando seus procedimentos, paralisados por uma questão de segurança para a população durante a pandemia”, explicou Fabíola Heck, secretária de Saúde de Petrópolis.



A secretária lembrou que atividades consideradas como urgência e emergência não sofreram paralisação em nenhum momento e não possuem qualquer tipo de fila de espera.



Cirurgias oncológicas, cardiológicas e oftalmológicas - e procedimentos cirúrgicos de urgência causados por casos como infarto, AVC, acidentes, entre outros - também foram mantidos durante a pandemia.



“Aos poucos vamos abrindo vagas em todas as unidades, mas, por enquanto, pedimos para que as pessoas compreendam que todo esse processo deve ser feito aos poucos, para que não tenhamos uma contaminação sem controle na cidade. Vamos dar início com cerca de 30% de vagas sendo disponibilizadas e, aos poucos, vamos ampliando. Vamos manter a observação nos índices de internações nas Unidades de Terapia Intensiva da cidade para termos a certeza que a retomada dos procedimentos eletivos não influenciou na infecção de mais pessoas. Aos poucos, e de acordo com o monitoramento da doença, vamos ampliando o trabalho”, disse Fabíola



Como exemplo de funcionamento após a retomada, o Centro Municipal de Ortopedia (CMO) irá atender o público de segunda à sexta-feira, entre 8h e 18h, com previsão de 40 pacientes por dia.



O esquema de atendimento na unidade prevê a necessidade de distanciamento mínimo. Também serão disponibilizados os equipamentos de proteção à equipe de funcionários do hospital e álcool em gel para funcionários e pacientes.