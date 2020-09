Dois corpos são encontrados em Petrópolis no intervalo de 24 horas

Petrópolis - O corpo de um homem negro, que ainda não foi identificado, foi encontrado nesta quinta-feira no Bairro Esperança. A PM foi até o local e verificou que a vítima tinha ferimentos de arma de fogo na cabeça e estava de bruços. Segundo vizinhos, o nome da vítima seria Tiago.



Na quarta-feira o corpo de Edilson Vieira da Silva, de 55 anos, foi encontrado por populares no terreno da Escola Municipal Argemiro Machado, na Estrada Philuvio Cerqueira (que liga Petrópolis a Teresópolis), na altura do km 16, em Itaipava.

A vítima tinha sinais de violência e um corte profundo na cabeça. Segundo as testemunhas o homem era morador da região. A polícia trata o caso como homicídio.