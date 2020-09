Justiça respalda Decreto Municipal que instalou barreiras sanitárias em Petrópolis

Petrópolis - Os desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado respaldaram nesta quarta-feira a instalação de barreiras sanitárias e obstrução de vias de acesso secundárias nas entradas da cidade de Petrópolis.



A medida foi tomada pelo prefeito Bernardo Rossi, através de Decreto Municipal, em 23 de março deste ano, devido à proliferação do coronavírus em todo o Estado.



O ato foi contestado na justiça pelo deputado federal Daniel Silveira, que impetrou um mandado de segurança por intermédio do seu advogado, solicitando a retirada do controle sanitário instalado logo no início da pandemia em Petrópolis, alegando “ausência de competência e que o fechamento é arbitrário, desproporcional e ilegal; que não foi previsto em Decreto Municipal; que não houve recomendação técnica e ofende o direito constitucional de locomoção.”



No despacho do acórdão da Justiça, a desembargadora relatora Cláudia Telles, afirma que as “teses não merecem acolhida”, pois a “medida visa apenas manter o controle sobre a contaminação ou a propagação do coronavírus a fim de preservar o direito fundamental da saúde” e que na existe “ofensa ao direito constitucional de livre locomoção, já que não se está impedindo a entrada ou saída do município, mas, tão somente, limitando-se o acesso por certas vias.”



Então, na prática, as barreiras sanitárias - instaladas nas entradas dos bairros Quitandinha, Bingen, Meio da Serra e Itaipava - vão continuar operando. Apenas moradores tem acesso livre para entrar no município. Os demais só entram se tiverem um comprovante de residência ou comprovarem que trabalham na cidade, se portarem voucher de lojas da Rua Teresa ou se tiverem feito alguma reserva em hotéis ou pousadas.



Segundo a prefeitura, o controle sanitário evitou uma proliferação muito maior da Covid-19 Em Petrópolis.