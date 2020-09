Comércio de Petrópolis vai abrir no feriadão de 7 de setembro e espera lucrar com o turismo na região

Petrópolis - O comércio de Petrópolis está otimista para o primeiro “feriadão” pós flexibilização das barreiras sanitárias implementadas na cidade. O dia da Independência será em uma segunda-feira e os empresários que pretendem abrir suas lojas tem até esta sexta-feira, 4 de setembro, para darem entrada nos termos de adesão no Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (SICOMÉRCIO).



“A convenção coletiva de trabalho da categoria permite a abertura das lojas em todos os feriados, exceto Natal, Ano Novo e dia do Comerciário. Existe uma expectativa boa com relação ao dia da Independência pois as barreiras sanitárias estão permitindo a entrada de turistas para compras na cidade”, explicou Marcelo Fiorini, presidente do SICOMÉRCIO Petrópolis.



Para abrir as empresas precisam retirar o termo de adesão para abertura no feriado, no site do SICOMÉRCIO. Depois protocolar o pedido nos sindicatos patronal e dos empregados no comércio. Marcas da Rua Teresa também irão aderir à abertura.



Todos os estabelecimentos comerciais da cidade estão seguindo as normas de atendimento estipuladas em decreto municipal para garantir a segurança dos colaboradores e clientes, com a utilização de máscaras de proteção e o uso de álcool em gel para higienização das mãos.