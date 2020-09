População ignora fiscalização da prefeitura e volta a causar aglomeração na 13 de maio

Petrópolis - Uma ação conjunta da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária e Procon, com apoio da Guarda Civil e da Polícia Militar, atuou na Rua 13 de Maio na noite desta sexta-feira. Nenhum estabelecimento descumpriu as regras sanitárias e de atendimento no interior. Ainda assim, foram fechados por causa da aglomeração na calçada por volta de 23h, antes do horário determinado para o funcionamento de restaurantes.



Muitas pessoas ficaram nas calçadas sem consumir em alguns dos estabelecimentos da região, e compravam bebidas em outros lugares. A fiscalização também verificou que algumas pessoas estavam sem máscara porque consumiam algum tipo de bebida.



Apesar de todo cidadão ter direito de ir e vir, a prefeitura reforçou a importância de cada pessoa continuar se prevenindo para que a Covid-19 continue sendo controlada em Petrópolis, incluindo o uso de máscaras, sair de casa só em caso de necessidade e manter o distanciamento social.



A atividade de bares continua proibida no município. A medida foi decretada em março para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 e continua em vigor. Em junho, a prefeitura autorizou o funcionamento de restaurantes, mas exige o cumprimento de uma série de regras sanitárias para garantir a higienização dos estabelecimentos e normas de atendimento, como distanciamento entre clientes e mesas, redução da capacidade de atendimento, entre outras.



A prefeitura reforça que todas essas medidas foram adotadas pelo município para garantir a segurança e a saúde da população – atualmente, a doença está em controle na cidade, com baixos índices de ocupação de leitos de UTI pelo SUS.



Graças a esses índices, foi possível flexibilizar as restrições de algumas atividades, mas, para continuar com ela, é fundamental o empenho da população nos cuidados com a saúde própria e de todos.