Acidentes de trânsito fazem mais vítimas na manhã deste sábado em Petrópolis

Petrópolis - Um capotamento na manhã deste sábado em Petrópolis deixou uma mulher de 37 anos e duas crianças, de 10 e 11 anos, feridas em acidente na rodovia BR-040, na altura do km 56, perto do bairro Vila Rica.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas por equipes da Concer - concessionária que administra a BR-040. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Também pela manhã um idosa de 70 anos e um homem de 29 foram atropelados na Estrada Mineira, em Correas. A mulher foi socorrida em estado grave, enquanto o rapaz sofreu ferimentos mais leves, sendo ambos encaminhados para o hospital Santa Tereza.