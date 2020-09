Bombeiros registram alto índice de atendimentos nas últimas 72 horas na região

Petrópolis - As ocorrências na área operacional do 15º Grupamento de Bombeiros Militares - que inclui a sede na Av. Barão do Rio Branco e o DBM de Itaipava, chegaram a 49, incluindo incêndios, salvamentos, colisões e outras, no período de 72h.



Na média isso representa uma saída de emergência a cada 40 minutos. “Considerando que muitas dessas ocorrências não são rápidas no atendimento, como é o caso do fogo em vegetação, solicitamos o apoio da população, através da imprensa, para ajudar na prevenção de eventos de grande duração como o caso citado”, disse o comandante dos Bombeiros na região Gil Kempers.



“Peço que reforcem o pedido de não soltar balão, não queimar lixo ou queima de limpeza de pasto! 98% das ocorrências de incêndios florestais poderiam ser evitadas, trazendo grandes danos a população!”, continuou Kempers.



O comandante dos Bombeiros salientou que neste feriado já foram quatro óbitos em acidentes de trânsito na área operacional de seu batalhão.