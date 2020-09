Continuam buscas por jovem petropolitano desaparecido no mar da Barra

Petrópolis - Continuam as buscas pelo jovem Maxwell Soares da Silva, de 20 anos, morador de Petrópolis, que está desaparecido desde a madrugada do último domingo, depois que entrou na praia na Barra da Tijuca, em viagem ao Rio de Janeiro.



O rapaz estava com amigos quando mergulhou na praia do Posto 8, na Barra. Segundo os amigos, Maxwell pediu socorro e logo em seguida desapareceu na água, provavelmente arrastado pela correnteza.



Maxwell é soldado do Exército e estava viajando com familiares e amigos para passar o feriado de 7 de setembro na praia.

Segundo os bombeiros do quartel da Barra da Tijuca, o segundo dia de buscas começou com o uso de uma moto aquática. A irmã de Maxwell está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros para encontrar o jovem.