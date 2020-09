Depósito clandestino de gás é fechado pela Polícia no bairro Dr. Thouzet

Petrópolis - A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre um depósito clandestino de gás que funcionava no bairro Dr. Thouzet. Havia no local 23 botijões do produto armazenados para revenda de forma irregular.



A polícia fez a perícia nos botijões e em seguida levou o material apreendido para um depósito adequado. O autor do crime fugiu e deixou no local um veículo com uma logomarca de uma distribuidora de gás. Apesar disso, os agentes não acreditam que o carro pertença à empresa.



“Essa prática de depósito clandestino e revenda por pessoas não autorizadas, conhecida como 'boqueiros', coloca em risco a segurança da população. O autor do delito foi identificado e responderá por crime contra a ordem econômica”, explicou a delegada titular da 105ª Delegacia de Polícia, Juliana Ziehe.

O material colocava em risco a segurança de quem vive na região, por causa da possibilidade de acidentes.