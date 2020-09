Petrópolis - Sinais da ação humana, no caso o acendimento de fogueiras, podem ter sido a principal causa do incêndio florestal que começou no final de semana e que devastou uma vasta área em Secretário, na área rural de Petrópolis.

"Percorrendo o incêndio aqui na área de Secretário, é possível notar os resíduos de várias fogueiras como essa. São indicativos da ação humana. Uma delas pode ter começado o incêndio, precisamos conscientizar a população!", disse o comandante dos Bombeiros na região Gil Kempers.

Kempers explicou hoje que os "focos foram extintos". "Nos locais há alguns pontos de calor e brasa, mas não tem chamas. As equipes permanecerão em rescaldo na parte da tarde para evitar reignições. A aeronave foi usada pela manhã para sobrevoo de planejamento e lançamento de água nos pontos necessários para resfriamento", finalizou o comandante dos Bombeiros.