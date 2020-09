Petrópolis - O Banco de Sangue Santa Teresa mudou de endereço e agora está funcionando na rua Doutor Paulo Hervê, 1130, no bairro Bingen. O novo local fica ao lado da rodoviária do Bingen, a apenas dez minutos do antigo endereço, e conta com uma estrutura mais ampla para atender a população.



O novo espaço vai atender o público diariamente, das 7h às 18h, incluindo finais de semana e feriados. A mudança de local tem o objetivo de dar mais espaço para todos os processos da doação, inclusive com mais salas de triagem e cadeiras específicas.



De acordo com Rodrigo Moreira, líder de captação do Banco de Sangue Santa Teresa, essa mobilização está dentro de um propósito maior que é salvar vidas: "Pensando nisso, proporcionamos o que há de melhor para nossos doadores, que, diariamente, praticam este ato solidário. Nenhuma mudança aconteceria se não fosse prevalecer o foco na satisfação, segurança e conforto dos nossos doadores", disse Rodrigo.