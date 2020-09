Brigadistas continuam combate ao incêndio florestal no distrito da Posse

Petrópolis - O combate ao incêndio florestal no distrito da Posse foi reiniciado na manhã desta segunda-feira. O fogo começou na quinta passada na estrada dos Contrões e se espalhou até chegar perto de uma pousada da região.



Segundo o comandante do 15º GBM, tenente-coronel Gil Kempers, São três frentes de combate ao fogo: uma dos brigadistas do IBAMA, outra dos militares do CBMERJ e a terceira pela aeronave do CBMERJ.



Ao todo estão sendo utilizados na operação 30 militares, seis viaturas e um helicóptero.