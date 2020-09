Bares voltam a funcionar a partir da próxima segunda-feira em Petrópolis

Petrópolis - Na tarde desta terça-feira, em uma série de reuniões com donos de bares, na sede da Prefeitura de Petrópolis, ficou definido o retorno da atividade destes estabelecimentos, dentro do processo de flexibilização das atividades econômicas, no cenário de enfrentamento ao novo Coronavírus.

A partir de segunda-feira, dia 21, os estabelecimentos poderão voltar a funcionar, respeitando as medidas de saúde pública elaboradas pela Vigilância Sanitária, a fim de conter a disseminação da Covid-19.



Na reunião conduzida pelo prefeito e pelos secretários Dalmir Caetano (Planejamento), Karina Bronzo (Segurança, Serviços e Ordem Pública) e Fabíola Heck (Saúde), foi anunciado ainda que a norma técnica e demais regramentos, como horário de funcionamento, por exemplo, serão divulgados na sexta-feira, dia 18, por meio de decreto, a ser publicado do Diário Oficial do Município.



Entre as medidas que deverão ser adotadas para flexibilizar a atividade estão o distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre os consumidores, o respeito à lotação de 30% da capacidade máxima e a higienização e oferta de álcool em gel 70% para funcionários e clientes.

Os estabelecimentos que descumprirem as regras estabelecidas nesta etapa serão autuados e multados.