Bernardo Rossi é confirmado como candidato à reeleição para prefeito de Petrópolis

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi foi confirmado como candidato à reeleição em Petrópolis durante a convenção do Partido Liberal (PL) nesta quarta-feira na Câmara Municipal. O vice-prefeito da chapa será, novamente, Albano Filho (Baninho) do Democratas (DEM).

Também foi anunciada a coligação "Cuidando de Petrópolis com Responsabilidade", que será composta também pelos partidos MDB, DC e PTB.



"Quando assumimos a administração em 2017, encontramos uma prefeitura com quase R$ 800 milhões em dívidas e colocamos a cidade em um novo rumo. Petrópolis hoje é destaque nacional em diversas áreas, como saúde, educação, turismo e segurança pública. Queremos dar continuidade a esse trabalho, com transparência, responsabilidade e competência. Coloco nas mãos de Deus a nossa campanha", destacou Bernardo Rossi.



Durante a convenção, também foram legitimados os nomes dos 23 pré-candidatos a vereador do PL. Dezesseis homens e sete mulheres compõem a nominata do partido.