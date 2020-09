Saúde confirma que chegou a 200 número de mortos por Covid-19 na cidade

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis confirmou nesta quarta-feira a morte de mais três pessoas por Covid-19, o que significa que a cidade chegou à marca de 200 óbitos desde o início da pandemia.



De acordo com o boletim epidemiológico, o município contabiliza 6.173 casos positivos de coronavírus e 2.088 pacientes recuperados da doença. A taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 44,44% no SUS e de 37,37% de UTI com pacientes infectados com coronavírus.

