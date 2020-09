Programa Criança Feliz retoma visitas domiciliares a mais de 500 famílias na cidade

Petrópolis - Famílias inseridas no Programa Criança Feliz, criado para o desenvolvimento da criança na primeira infância, voltaram a receber as visitas domiciliares. As visitas retornaram à normalidade, mas seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus, e atendem a mais de 500 famílias.

"Estou muito satisfeito com a retomada do Programa Criança Feliz em nossa cidade. A ação chegou a ficar suspensa por conta da pandemia, e agora, as famílias voltaram a receber as visitas domiciliares. As equipes estão seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus", declarou o prefeito Bernardo Rossi nas suas redes sociais.

O programa, que é realizado com crianças de 0 a 3 anos de idade, é desenvolvido e custeado pelo Governo Federal e é voltado para as famílias em vulnerabilidade social, que sejam cadastradas no Bolsa Família.

Diferente do que era feito dentro do programa, neste momento de pandemia, os visitadores ainda não entram nas residências e mantém distância durante o atendimento, além, claro, de usarem equipamento de proteção individual.