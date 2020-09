Toma posse primeira mulher a comandar o 26º BPM de Petrópolis

Petrópolis - A tenente-coronel Simone de Almeida Silva tomou posse do comando do 26° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Petrópolis, sendo a primeira mulher da história a comandar a unidade. A solenidade aconteceu na manhã desta sexta-feira na sede da corporação e foi restrita a poucos participantes devido à pandemia do novo coronavírus.



Simone tem 42 anos, é casada e mãe de um filho, tendo ingressado na Polícia Militar no ano 2000. Na corporação, ela já tinha sido aspirante a capitão no batalhão da cidade Entre 2001 e 2010, e diretora de Administração da Subsecretaria Adjunta de Operações Aéreas do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2013.

Depois, secretária do Estado Maior Geral, entre 2013 e 2016; Chefe de Escritório de Programas de Prevenção do Estado Maior, em 2017; Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Vitimização do Rio de Janeiro, em 2019; e Subcomandante do 4ºBPM e 2ºBPM.