incêndios consomem grandes áreas de mata em várias regiões da cidade de Petrópolis

Petrópolis - Equipes de brigadistas trabalham há vários dias em diversos pontos de Petrópolis para combater os incêndios florestais que insistem em se propagar e assustam os moradores da cidade, que em alguma situações também tentam ajudar a controlar as chamas.

No momento, segundo o comandante dos Bombeiros, tenente-coronel Gil Kempers, a força tarefa composta por 30 homens continua em operação. Somente neste sábado, foram debelados incêndios florestais em frente ao Shopping Estação, perto da Pousada Capim Limão, Vale do Carangola, Vale das Videiras, Pedro do Rio, Nogueira e proximidades. Continua em andamento as operações no Retiro das Pedras, em Pedro do Rio.

"Tivemos chuva fraca em Petrópolis. Em Itaipava, Pedro do Rio e demais regiões ainda não choveu", lamentou Kempers, mas ressaltando que a chuva, mesmo sendo pouca, já ajuda a resfriar os locais em rescaldo e diminuir a possibilidade de novos focos.

Na Vila Manzini, na região do Carangola, o fogo se aproximou tanto das casas que os próprios moradores tiveram que ajudaram a conter as chamas com baldes de água.

"Gostaria de agradecer todo o apoio da imprensa e pela forma carinhosa como abordaram a grande quantidade de eventos ontem. Não foi uma empreitada fácil, mas foi muito importante o apoio de vocês na divulgação das ocorrências e na conscientização das pessoas quanto a não queimar lixo, não queimar pasto, não soltar balões", finalizou Kempers.