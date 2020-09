Secretária de Saúde fará testagem rápida contra Covid no Bataillard e João de Deus

Petrópolis - Mais dois bairros recebem nesta segunda-feira a ação de testagem rápida para Covid-19 oferecida pela Secretaria de Saúde de Petrópolis. Desta vez, as comunidades de Bataillard e João de Deus vão ser as beneficiadas.

A Escola Municipal Bataillard, no Bataillard; e a Escola Paroquial Nossa Senhora das Graças, no João de Deus, foram os locais escolhidos pelo governo municipal para montar os postos de testagem. O horário de atendimento será de 9h às 16h, e o cidadão só precisa comparecer e apresentar seu CPF para fazer o teste.

Os resultados ficam prontos em 15 minutos. Quem testa positivo é encaminhado para uma unidade de saúde e recebe as primeiras instruções sobre os cuidados a serem tomados.

Os casos de Covid-19 em Petrópolis aumentaram 17,7% no período de uma semana, segundo dados do Painel Epidemiológico emitido pela Saúde, que mostra um total de 5.346 confirmações da doença, em comparação com 4.542 casos do último dia 10 de setembro.