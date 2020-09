Polícia Civil tenta identificar casal que praticou furtos no Centro e rua Teresa

Petrópolis - Um casal que praticou vários furtos no comércio do Centro Histórico e da rua Teresa no último dia 15 de setembro está sendo procurado pela Polícia Civil, que está atrás de pistas que ajudem a identificar a dupla.

Uma das ações foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma empresa e aconteceu à luz do dia.



A investigação está sendo conduzida pelos agentes da 105ª DP, do Retiro. De acordo com as imagens disponibilizadas da câmera de segurança, os autores seriam um homem jovem, branco, cabelo preto, que veste calça preta e camisa azul clara e carrega uma mochila preta. A mulher, também jovem, usa calça jeans rasgada nos joelhos, camiseta preta, casaco jeans e tênis branco.



Apenas no dia 15, o casal entrou em três lojas: uma da rua Irmãos D'Ângelo, outra na 16 de Março e a última na rua Teresa, de onde foram furtados notebooks e aparelhos celulares.