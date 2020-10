Corrimão da ponte foi quebrado por um homem perto do Parque Municipal em Itaipava Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - Um homem foi detido pela Guarda Civil na noite da última quinta-feira ao ser flagrado depredando uma ponte no distrito de Itaipava. O ato de vandalismo foi identificado por intermédio do Centro Integrado de Operações de Petrópolis (CIOP).

O homem foi visto pelas câmeras do CIOP praticando ato suspeito próximo à ponte de pedestres na região do Parque Municipal em Itaipava, sendo flagrado danificando a estrutura do corrimão da travessia. A ocorrência aconteceu por volta das 23h.



A Guarda monitorou o caminho do suspeito até realizar sua detenção em um local já distante de onde cometeu a depredação. O rapaz foi abordado pela equipe de agentes de plantão, detido e encaminhado para a delegacia.



Destruir, inutilizar ou deteriorar patrimônio público é crime com pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, de acordo com o artigo 163 do Código Penal.



A Secretaria de Segurança e Ordem Pública do Município (SSOP) informa que todas as câmeras do CIOP estão funcionando e que o objetivo do monitoramento é também identificar casos como este.



A Prefeitura informa ainda que o reparo da ponte já está sendo providenciado e previsto para os próximos 7 dias.