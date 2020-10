Equipes da fiscalização percorreram ruas do Centro e bairros na noite desta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - Equipes de fiscalização da Secretaria de Serviços e Ordem Pública (SSOP), Posturas, Vigilância Sanitária, além de agentes da Guarda Civil e Polícia Militar atuaram mais uma vez na noite desta sexta-feira (16/10) percorrendo bares, restaurantes e os locais de mais aglomeração na cidade.

Em Itaipava, no Bingen e no Centro as equipes reforçaram as orientações aos estabelecimentos sobre os protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus.



Na operação, também foi fiscalizada a música ao vivo nos estabelecimentos, não só por conta das regras impostas nos decretos de combate à covid-19, como também para garantir a ordem e o sossego público, atendendo também denúncias.

Em Itaipava, dois estabelecimentos foram orientados a não promover apresentações musicais com caixa de som no ambiente externo.



Um estabelecimento em especial, no distrito, estava com a caixa de som voltada para a rua, que ecoava o som a quilômetros do local, desrespeitando o sossego público. O proprietário do local foi orientado a transferir a apresentação musical para o interior do restaurante e caso a irregularidade volte a acontecer ele poderá ser multado.



Os agentes também percorreram a Rua 13 de Maio, mas não encontraram irregularidades. Grupos com aglomeração foram orientados sobre o combate ao coronavírus.