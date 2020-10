Hospital Alcides Carneiro, em Corrêas, fez mutirão de mamografias com cerca de 200 atendimentos Divulgação

Petrópolis - Dentro da programação da Campanha Outubro Rosa, a Prefeitura realizou neste sábado um mutirão para a realização de exames de mamografia, quando cerca de 200 pacientes foram atendidas durante todo o dia no Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Corrêas. Também aconteceram consultas em três especialidades: cardiologia, ortopedia e cirurgia geral.



De acordo com a Secretaria de Saúde, outros mutirões estão programados para os dias 24 e 31 de outubro, e 07 de novembro, nas áreas de Clínica, Ortopedia, Preventivo, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia e Urologia, com atendimentos para as pessoas que já estavam agendadas.



A Campanha Outubro Rosa também contou neste sábado com mutirão de consultas não só no HAC, como também no Centro de Saúde. O objetivo da campanha também é o atendimento da demanda formada pela paralisação dos serviços causada pela pandemia do novo coronavírus.

A fila de pacientes para os exames de mamografia se formou nos últimos seis meses, entre março e setembro deste ano, quando todos os exames tiveram sua realização suspensa devido às medidas de segurança para o enfrentamento da covid-19 na cidade.



Entre os dias 17 e 31 de outubro, no HAC, serão realizados exames de mamografia, radiologia, ultrassonografia transvaginal, ressonância magnética e coleta de preventivo serão realizados pelas equipes de saúde.