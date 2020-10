Documento com protocolos da volta às aulas está pronto e em breve deve ser publicado Reprodução/Internet

Por O Dia

Petrópolis - Após mais de 30 reuniões promovidas desde maio deste ano em formato remoto, o Grupo de Trabalho (GT) desenvolvido pela Secretaria de Educação – com a participação de 40 integrantes -, finalizou o documento que reúne os protocolos necessários a serem seguidos no retorno das aulas presenciais nas redes de ensino em Petrópolis e enviados à Vigilância Sanitária para elaboração de nota técnica.

Todo o trabalho também é direcionado para que o próximo ano letivo seja iniciado com as aulas presenciais.



Segundo o governo municipal, desde o início dos casos de covid-19 na cidade, o objetivo sempre foi o de "proteger e salvar a vida dos petropolitanos". A questão é amplamente debatida em todo país e vários exemplos demonstram, até o momento, que a disseminação da doença entre os estudantes é alta, com muitos colégios revendo a decisão de retomarem os estudos presenciais.



O documento também foi encaminhado ao Conselho Municipal de Educação de Petrópolis. A nota técnica da Vigilância Sanitária e o documento de fluxo do PSE (Programa Saúde na Escola) deverão ser anexados ao plano final para a deliberação do conselho. Após esse trâmite, o documento será apresentado em uma assembleia que o tornará público.