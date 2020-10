Hospital Alcides Carneiro terá mutirão de exames dentro da Campanha Outubro Rosa Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis e a Secretaria de Saúde do município informam, através da Área Técnica da Saúde da Mulher, que as ações da Campanha Outubro Rosa terão continuidade nesta terça-feira com um mutirão noturno no Hospital Alcides Carneiro (HAC).

Serão feitos exames como mamografia, radiologia, ultrassonografia transvaginal, ressonância magnética e coleta de preventivo serão realizados em pacientes pertencentes à demanda formada pela paralisação dos serviços causada pela pandemia do novo coronavírus.

A fila de pacientes para os exames de mamografia se formou nos últimos seis meses, entre março e setembro deste ano, quando todos os exames tiveram sua realização suspensa devido às medidas de segurança para o enfrentamento da COVID-19 na cidade.



Os atendimentos, específicos às mulheres e já previstos para a Campanha Outubro Rosa 2020, tiveram início no último dia 17 de outubro e serão realizados até o próximo dia 31 deste mês. Dia 24 de outubro, o Dia D da campanha, ações no Centro de Saúde vão prestar atendimentos de coleta de preventivo, ginecologia, nutrição, psicologia, odontologia, orientação de atividades físicas e testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite.

Todas as consultas serão agendadas e terão intervalo mínimo de 30 minutos para que sejam evitadas as aglomerações e realizadas limpeza e higienização dos consultórios.



No próximo dia 27, será a vez da realização de exames de ultrassonografia transvaginal, mamografia e ressonância magnética (total de 30 a 40 exames, sendo agendadas 12 de mamografia). Dia 31, e último dia da campanha, já estão agendados 24 exames de mamografia. Acompanhe, abaixo, os locais de atendimento à população feminina no próximo dia 24 de outubro, entre 08h e 17h.



Unidades de Saúde que vão abrir no dia 24 de outubro (Dia D), de 8h às 17h:

- Vila Rica

- Jardim Salvador

- Retiro

- Castelo

- Vila Felipe

- Secretário

- Castelo São Manoel

- Menino Jesus

- Moinho Preto

- São João Batista

- Santíssima Trindade

- Alto Siméria

- Secretário

- Fazenda Inglesa

- Águas Lindas

- Estrada II

- Machado Fagundes

- UBS Morin / Retiro / Itamarati / Mosela / Quitandinha / Pedro do Rio / Araras

- Posse I, II e III

- Alto da Serra I, II, III e IV

- Carangola II

- Vale do Carangola

- Vila Saúde

- Amazonas

- Thouzet

- Caxambu

- Santa Isabel

- Pedras Brancas

- Castrioto

- Bataillard

- Mosela

- Campo do Lusitano

- Lajinha

- Vale das Videiras

- 24 de Maio