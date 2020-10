Polícia Militar apreendeu 74 pinos de cocaína e dinheiro com os 3 homens que foram detidos Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira três homens por tráfico de drogas no bairro Independência. Os agentes foram acionados depois de informações de que criminosos estavam vendendo entorpecentes na estrada do Independência, na localidade conhecida como Serrinha.



No local, os policiais flagraram os acusados, que tentaram fugir, mas acabaram sendo capturados. Com eles, foram apreendidos 72 pinos da cocaína e R$ 174 em dinheiro.



Os acusados foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado.