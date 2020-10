Hospital Alcides Carneiro estima uma média de 180 pacientes por mutirão de consultas. Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - O Hospital Alcides Carneiro (HAC) realiza nesta quarta-feira 20 cirurgias urológicas em homens e mulheres, em um esquema de mutirão da Secretaria de Saúde para agilizar todos os atendimentos de consultas, exames e cirurgias em Petrópolis.

Já na próxima semana serão realizadas mais 20 cirurgias pediátricas e 15 cirurgias de mastologia na unidade. Dia 31 de outubro, mais consultas serão oferecidas com médicos clínicos, cardiologistas, ortopedistas e cirurgiões.

A demanda de pacientes para os atendimentos eletivos se formou nos últimos seis meses, entre março e setembro deste ano, quando todos os procedimentos tiveram sua realização suspensa devido às medidas de segurança para o enfrentamento da COVID-19 na cidade.

Até o momento, mais de 200 pessoas já tiveram seus atendimentos garantidos no HAC e no Centro de Saúde. Em apenas uma semana foram realizados 61 exames de baixa e alta complexidade, 180 consultas de diversas especialidades e 20 cirurgias.



No último dia 17, a unidade disponibilizou atendimentos de consultas, exames e cirurgias com médicos cardiologistas, ortopedistas e cirurgiões gerais.



Outras ações já estão previstas para o início de novembro, como mutirões de cirurgias pediátricas e consultas com médicos clínicos, ortopedistas, dermatologistas e urologistas, no dia 7 de novembro. O HAC estima uma média de 180 pacientes por mutirão de consultas.