Procon/Petrópolis tem recebido queixas de empréstimos consignados não pedidos por aposentando e pensionistas Divulgação

Por O Dia

Publicado há 3 segundos

Petrópolis - O Procon/Petrópolis-RJ fez um alerta a aposentados e pensionistas sobre empréstimos consignados cujos valores não tenham sido contratados pelos mesmos. Desde o início do mês de setembro, foram registrados 30 casos deste tipo, o que deixou o Procon atento ao problema, já que um número cada vez maior de consumidores procuram o órgão relatando a mesma situação.



Segundo esses consumidores, eles perceberam um valor maior no extrato bancário, proveniente de uma transferência (TED) feita por outra instituição financeira. Muitos desses consumidores só perceberam que o valor se tratava de um empréstimo não contratado no mês seguinte à descoberta do valor adicional na conta, quando as parcelas do empréstimo começaram a ser cobradas em desconto direto em folha.



Em um dos casos, uma consumidora teve o desconto em seu benefício no valor de R$ 21, quando procurou o banco descobriu que se tratava de um valor referente a um conjunto de 84 parcelas. Resultado de um empréstimo de R$ 860, que ela não contratou. Em outro caso, um consumidor teve crédito depositado de R$ 29 mil, também fruto de um empréstimo não contratado dividido em 84 parcelas.



Entre os bancos que realizaram os contratos indevidos, está o C6 Consig (C6 Bank, antigo Ficsa). Só contra a instituição financeira foram registrados no Procon municipal um total de 17 reclamações. Muitos consumidores, ao identificarem o valor a mais na conta, tentaram contato com o banco para informar que não contrataram o empréstimo e solicitarem o cancelamento do contrato e a devolução dos valores. Porém não obtiveram sucesso. Em seguida, esses consumidores buscaram o auxílio do Procon, que registrou os casos no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - Sindec e, em razão do número de reclamações, está abrindo uma Notificação de Investigação Preliminar - NIP.



A Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon (órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública) solicitou ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que sejam tomadas providências em relação ao credenciamento do C6 Consig. A Senacon registrou ainda aumento nas reclamações contra o banco. Em 2020, já são 707 casos, dos quais 471 registrados somente no último mês.



A coordenação do Procon municipal entrou em contato com a presidência do Procon estadual e de Procons de outros estados e identificou o mesmo problema. Os casos da cidade também serão encaminhados para o Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual para que se abra uma investigação, não só para averiguar a invasão nas contas dos consumidores, bem como para que seja apurada a liberação dos empréstimos junto ao INSS.