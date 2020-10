Agentes públicos trabalham para coibir aglomerações nas noites de sexta-feira na cidade Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - A prefeitura informou que as ações de fiscalização e controle da disseminação da COVID-19 ocorreram novamente na noite da última sexta-feira em locais de possível concentração de pessoas na cidade.

Todo o trabalho contou com a ação da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SSOP), Polícia Militar, Posturas, Vigilância Sanitária e Procon. A atuação das equipes teve início na Praça da Liberdade. Em seguida partiram para outros locais, como rua 13 de Maio e Praça Caldas Viana, local do Mercado Municipal. A operação também aconteceu nos bairros, como praça Pasteur, na Castelânea.



Na rua 13 de Maio a movimentação de pessoas foi pequena e as equipes orientaram estabelecimentos e consumidores sobre a proibição de aglomeração nas calçadas. Segundo os agentes de fiscalização, o maior movimento, e motivo de orientação por parte dos fiscais, ocorreu na praça da Catedral de Petrópolis.

Em todos os locais, as poucas pessoas que não utilizavam máscaras eram abordadas e informadas sobre o uso obrigatório do equipamento de proteção. Ao contrário do que já havia sido recebido por denúncias, não foram encontrados menores de idade fazendo uso de bebidas alcoólicas no local.



As ações foram encerradas por volta de meia-noite e consideradas satisfatórias pelas equipes. Vale lembrar que a Prefeitura de Petrópolis vem atuando com firmeza pela preservação de vidas, fiscalizando o cumprimento dos decretos municipais. Desde o início da pandemia o principal foco é a saúde dos petropolitanos.