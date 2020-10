Centenas de exames e consultas tem sido realizados neste mês de outubro em Petrópolis Divulgação

Petrópolis - Aconteceu neste sábado o Dia D da Campanha Outubro Rosa 2020, no qual o Centro de Saúde realizou ações específicas para todas as mulheres. O mutirão ofereceu cem exames de coleta de preventivo, busca ativa de faltosos de patologia cervical às pacientes de lesões pré-oncológicas, consultas de ginecologia, nutrição, odontologia e psicologia, além de testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite.

As mulheres também receberam orientações sobre atividades físicas realizadas por educadores. Todas as consultas foram agendadas e foram realizadas com intervalo mínimo de 30 minutos para que fossem evitadas aglomerações e realizadas limpeza e higienização dos consultórios.



Outro local de atendimento pela campanha foi o Hospital Alcides Carneiro. Cerca de 150 mulheres que já haviam feito seus agendamentos no Centro de Imagens da unidade fizeram exames de mamografia e ultrassonografia transvaginal.

A lojista Márcia Pereira foi uma das pacientes que que passaram pelo atendimento: “Fiquei muito feliz quando recebi a ligação do Hospital Alcides Carneiro. Vinha esperando há algum tempo pra fazer meus exames por causa dessa loucura causada pela pandemia e adorei a oportunidade de fazer num sábado e não precisar faltar ao trabalho. Fiquei bem satisfeita com o atendimento dos funcionários e com a educação, tanto por telefone quanto pessoalmente aqui”, disse.



No ambulatório da unidade, outras 210 mulheres agendadas também realizaram coleta de preventivo, procedimentos específicos como acupuntura e consultas com médicos cardiologistas, clínicos e ortopedistas. As ações previstas no Dia D da Campanha Outubro Rosa têm o objetivo de dar ainda mais agilidade aos atendimentos e procedimentos voltados às mulheres no município.

Na próxima terça-feira, outras 35 pacientes serão atendidas na realização de exames de ultrassonografia transvaginal, mamografia e ressonância de mama, entre 17h e 22h, no Hospital Alcides Carneiro. Dia 31, e último dia da campanha, estão agendados mais 24 exames de mamografia.