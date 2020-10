Governo Municipal informa que regularizou triênio dos servidores

Governo municipal iniciou, no final do ano passado, o pagamento dos triênios que estavam congelados por 5 anos Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - A Prefeitura informou que conseguiu colocar em dia os triênios referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017. Ainda neste mês de outubro, serão regularizados os triênios referentes ao ano de 2018. Existe também a previsão de que a progressão funcional referente a 2019 seja acrescida ao contra-cheque dos servidores no mês de novembro.



O governo municipal iniciou, no final do ano passado, o pagamento dos triênios que estavam congelados por cinco anos. O formato da quitação do benefício aconteceu em blocos. A progressão funcional é um direito dos servidores e garante um ganho real nos salários.



O triênio é o adicional por tempo de serviço que prevê a razão de 5% a cada três anos de serviço público efetivo prestado ao município, estado e união no que se refere à administração direta, às autarquias e às fundações públicas, incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, conforme prevê o artigo 110 da Lei 6.946/2012.



A Prefeitura também já havia liberado os quinquênios e enquadramentos por formação. Mais de 3.500 servidores já tiveram esses enquadramentos liberados, o que garantiu, dependendo do caso, aumento real entre 10% e 35% nos salários.

Além disso, a Prefeitura informou que garantiu o adicional para os auxiliares de serviços gerais e vem liberando licenças prêmios e realizando o pagamento de férias.