Petrópolis Gourmet chega a sua 20ª edição, com 28 restaurantes participando do evento Marco Antonio Pereira

Por Marco Antonio Pereira

Publicado 28/10/2020 11:57 | Atualizado 28/10/2020 12:25

Petrópolis - Aconteceu na tarde desta terça-feira no Castelo de Itaipava a abertura oficial do 20º Petrópolis Gourmet, oitavo maior evento de gastronomia do país e já tradicional entre turistas e moradores locais. Estavam presentes autoridades do setor de turismo, chefs dos restaurantes participantes e convidados, que puderam sentir o gostinho de como vão ser os pratos apresentados este ano no festival.



Ao todo são 28 restaurantes participantes, cujos chefs aceitaram o desafio de criar pratos exclusivos sob a temática “A magia do fogo: segredos e sabores que as chamas podem revelar”.



Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, os chefs ainda têm um desafio extra: preparar os pratos tentando manter a apresentação visual e toda a qualidade que marca o evento e enviá-los por delivery para quem preferir se manter em distanciamento social.



Por pouco, o Petrópolis Gourmet não aconteceu este ano devido às dificuldades criadas pelo “novo normal” em tempos de pandemia. Mas o presidente do Petrópolis Convention&Visitors Bureau e organizador do evento, Samir El Ghaoui, decidiu levar o projeto adiante.

“A coragem de realizar o evento surgiu da necessidade que temos de potencializar o turismo, a gastronomia e, com isso, fortalecer a nossa união, mesmo com com todas as dificuldades causadas pela pandemia. Chegamos a pensar em não fazer o evento, mas reuni nossa diretoria e decidimos bancar o risco, logicamente seguindo todos os protocolos de segurança para evitar contágios com o coronavírus”, declarou Samir.



Na apresentação do festival estavam a maioria dos chefs e donos de restaurantes participantes. Rogério Elmor, proprietário de um destes estabelecimentos e que participa todos os anos do Petrópolis Gourmet, ressaltou a importância do evento para o setor de turismo na cidade: “A importância é que estamos mostrando com o Petrópolis Gourmet que a gastronomia e a hotelaria da cidade estão vivas, sofremos muito, mas quem sobreviveu vai sair mais forte com o evento”.



No próprio restaurante ou entregue em casa, quem quiser degustar um dos menus especiais não vai ter problema. "Estamos oferecendo duas opções seguras, com alto padrão, a degustação no restaurante e o delivery. A rede hoteleira, com 118 meios de hospedagem, vai estar com descontos especiais para que o público que vem de fora aproveite o festival com calma e tranquilidade", explicou Samir.

Apresentação do Petrópolis Gourmet aconteceu no Castelo de Itaipava Marco Antonio Pereira



Pratos como: camarões ao molho iemanjá flambados à mesa, com cous cous marroquino; casquinha de parmesão com nhoque ao molho branco ervas e champignon gratinados no maçarico; risoto de confit de canard, lascas de parmesão servido com flambêt de conhaque com ervas finas, são alguns dos exemplos de delícias disponíveis no festival.



O Petrópolis Gourmet acontece entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro. A programação completa pode ser consultada na revista eletrônica do evento no endereço: www.petropolisgourmet.com.br