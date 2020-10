No armário do menor os policiais encontraram drogas e dinheiro Divulgação

Petrópolis - Um adolescente foi apreendido na tarde desta quinta-feira pela Polícia Militar suspeito de estar traficando drogas no bairro Jardim Salvador. O que chamou a atenção dos agentes da PM foi que a denunciante era nada mais nada menos que a mãe do menor.

Quando chegaram à casa de onde partiu a denúncia, os agentes foram recebidos pela mãe do menor apontado como o possível traficante. Ela disse aos policiais que suspeitava da prática ilegal de seu filho e os levou até o quarto do menor.



Dentro do armário, veio a confirmação das suspeitas da mulher: foram encontrados uma sacola com 24 cápsulas de cocaína, 32 embalagens contendo maconha e 16 tabletes da mesma droga, além de R$ 230 em dinheiro.

Os policiais saíram para procurar o menor, que foi localizado em um bar da região. Ele foi apreendido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro.