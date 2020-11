Usuários vão deixar de pagar pedágio na rodovia BR-040 Reprodução/Internet

Por O Dia

Petrópolis - Com o fim do contrato de concessão da rodovia BR-040 à empresa Concer, o pedágio na rodovia no trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora deixará de ser cobrado a partir de março do ano vem, confirmou nesta sexta-feira o Ministério da Infraestrutura.

Um novo leilão para escolher outra concessionária deve ser feito somente em 2022, segundo o ministério. Enquanto isso, a rodovia vai ser administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).