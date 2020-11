Por O Dia

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis publicou na última sexta-feira a revogação do decreto que norteava o funcionamento do comércio da cidade. Desde junho, quando foi autorizado a reabrir as portas, os estabelecimentos tinham que seguir horários diferenciados para abertura e fechamento das lojas.

Com a revogação das medidas publicadas anteriormente pelo executivo, os empresários poderão voltar ao horário praticado antes da pandemia: Centro Histórico de 9h às 19h e Rua Teresa e Aureliano Coutinho, de 9h às 18h.

O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis ( Sicomércio ) comemorou o retorno dos horários normais das atividades do setor, principalmente porque se aproxima o Natal, além de novembro acontecer a Black Friday. "Essa era uma grande preocupação de alguns comerciantes e das grandes redes que temos na cidade. Estávamos ansiosos aguardando a liberação das atividades plenas do comércio”, declarou Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio.