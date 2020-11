Prefeito Bernardo Rossi deu entrevista coletiva na noite desta terça-feira para anunciar a retomada da testagem em massa para covid Ascom/Daniel Camara

Publicado 10/11/2020 19:48

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi deu uma entrevista coletiva na noite desta terça-feira para falar sobre o combate da covid-19 e a retomada da testagem em massa da população de Petrópolis.

Bernardo informou que as testagens em massa serão reiniciadas nesta quarta-feira, com ações na praça Dom Pedro e praça de Cascatinha. A nova fase das ações tem como objetivo o monitoramento da doença, diante de uma possível segunda onda da covid-19 no país.

O trabalho mantém, ainda, o foco de salvar vidas na cidade. A prefeitura informa, também, que todas as ações de flexibilização serão mantidas e que não existe, no momento, qualquer possibilidade de lockdown na cidade.



Para os atendimentos não é necessário cadastro prévio e os usuários receberão o resultado em 15 minutos pela equipe técnica da saúde responsável pelo trabalho. A previsão é de que, ainda esta semana, as ações sejam estendidas para Itaipava, Alto da Serra, Quitandinha e Corrêas.



Os 30 mil kits de testes rápidos para a detecção da covid-19, adquiridos recentemente pelo município, foram entregues à Secretaria de Saúde nesta segunda-feira. O anúncio foi feito na entrevista coletiva, quando foi descartada qualquer possibilidade de lockdown na cidade, sempre reafirmando o objetivo de salvar vidas em Petrópolis.



Segundo o médico infectologista José Henrique Castrioto, não existem critérios técnicos que ameacem a cidade. “Afastamos qualquer ação de fechamento da cidade ou lockdown, hoje. Não existem critérios técnicos para isso e nem mesmo necessidade de alarmismo por parte da população, já que temos nossos quadros bem controlados no município. Desde o início da pandemia, todas as ações da prefeitura tiveram o objetivo de preservar a população da doença”, afirmou o médico.



A Prefeitura esclarece que as testagens em massa da população, sempre das 9h às 16h, fazem parte das ações da Secretaria de Saúde para proteger a população contra a pandemia do novo coronavírus e monitorar o comportamento da doença no município.

Com as ações de testagem, a prefeitura volta a se antecipar em suas ações com base na segunda onda de COVID-19, já presente em alguns países da Europa.



“A pandemia não acabou. As novas ações de testagem vão mostrar onde estão os focos da doença na cidade e, desta forma, apontar quais bairros deverão receber os trabalhos da testagem em massa. Todo o trabalho será baseado em acompanhamento estatístico por parte da Secretaria de Saúde. Já temos cerca de 70 mil pessoas testadas na cidade e vamos manter o trabalho com a intenção de chegar a 150 mil. Vale dizer que os testes nunca pararam na cidade. Todas as unidades de saúde permaneceram testando pacientes sintomáticos mesmo durante a suspensão temporária dos testes em massa”, afirmou a secretária de saúde, Fabíola Heck.

A nova rodada de testagem para coronavírus deve alcançar mais de 30% da população. Até agora cerca de 70 mil pessoas já foram testadas na cidade.