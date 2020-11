Prefeitura de Petrópolis destaca que qualquer pedido de manutenção deve ser feito exclusivamente através de um dos canais oficiais citados Divulgação

Publicado 12/11/2020 18:05

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis informa que o serviço de manutenção de iluminação pública na cidade é realizado diariamente, com uma média de 82 atendimentos, com sete equipes de trabalho. O objetivo é dar agilidade às demandas de reparo, por isso a SSOP (Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública) possui três canais para receber as solicitações da população.



Ao verificar que uma rua precisa de manutenção na iluminação, o morador tem três possibilidades de solicitar o reparo. O primeiro é por telefone, através do número 0800 024 1000 (ligação gratuita), ou 24 2233-8165 / 24 2246-8971 (ligação tarifada por operadoras).

Também é possível informar pelo aplicativo “Petrópolis IP”, disponível para smartphones Android e IOS. A terceira via é através de preenchimento de formulário no site da Prefeitura de Petrópolis.



A SSOP lembra que no braço da luminária ou mesmo no poste há uma numeração destacada na cor amarelo, esse código deve ser informado na solicitação de reparo. Ele serve para identificar de forma ágil o poste que precisa de manutenção.

É de extrema importância que esse número esteja no pedido, pois ele facilita a equipe encontrar o equipamento com rapidez. A manutenção geralmente é feita durante o dia tornando difícil a identificação de lâmpadas queimadas, por exemplo. Com a numeração, essa lâmpada pode ser encontrada e trocada facilmente.

Outro ponto é referente a localização dos postes em becos e vilas, que podem não ter nomes aparentes e com a referência os pontos de luz podem ser localizados de forma rápida.



A Prefeitura de Petrópolis destaca que qualquer pedido de manutenção deve ser feito exclusivamente através de um dos canais oficiais citados. Solicitações feitas por perfis de redes sociais não são atendidas.



Caso a demanda não seja de reparo, e sim referente à solicitação de instalação de iluminação pública, há um canal específico e o pedido deve ser feito pelo telefone 24 2233 8162. Um cadastro será aberto para que seja feita uma análise técnica que avaliará a possibilidade de instalação.