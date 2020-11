Algumas vias vão ser interditadas e feiras livres terão mudanças durante final de semana em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 06:45 | Atualizado 14/11/2020 16:13

Petrópolis - A Guarda Civil vai atuar no apoio às Eleições Municipais, ampliando o auxílio ao trânsito e na segurança dos eleitores, assim como na proteção às zonas eleitorais. No domingo, dia 15, agentes estarão espalhados pelas áreas de votação, inclusive presentes nas seções.



Veja as principais alterações no trânsito e no funcionamento de feiras livres em Petrópolis:



Sábado, 14 de novembro (e 28/11): 09h às 18h -meia pista em mão única sentido Cascatinha na Av. Ipiranga - da interseção da Rua José Bonifácio até a Pç. Tabelião Moret.



Domingo, 15 de novembro (e 29/11): 05h às 18h – Interdição total Rua Barão de Teffé, no trecho que circunda a Praça Bosque do Imperador (Praça do CENIP).

06h às 18h - Interdição total de parte da R. Yeddo Fiuza, no trecho que compreende a fachada do CIEP do Independência.

05h às 17h - meia pista em mão única sentido Cascatinha na Av. Ipiranga -da interseção da Rua José Bonifácio até a Pç. Tabelião Moret.

17h às 22h –Interdição total da Av. Ipiranga -da interseção da Rua José Bonifácio até a Pç. Tabelião Moret.



Circuito de atleta - Cancelado na sua totalidade nos dias 15 e 29 de novembro.



Transporte Público - Mantém linhas operando com os mesmos horários de dia de semana atuais nos dias 15 e 29 de novembro.



Feiras-livres - No próximo domingo (15.11) - 1º turno das eleições municipais – a feira do Alto da Serra vai ocorrer no Centro, na Rua Souza Franco, no mesmo local que é realizada a feira de sábado, atendendo a uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Apenas nesse dia haverá a mudança de local. O horário de funcionamento continuará o mesmo: das 6h às 14h.



De acordo com a solicitação do TER encaminhada ao Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a mudança é necessária para garantir a locomoção dos cidadãos e prevenir problemas na retenção na localidade, já que a Rua Teresa, na altura do BNH do Alto da Serra, fica fechada durante o funcionamento da feira livre.



A mudança é válida somente para a feira do Alto da Serra. O funcionamento do Hortomercado de Itaipava e das demais feiras de domingo, que ocorrem no São Sebastião, Itamarati, Corrêas, Nogueira e Duarte da Silveira estão mantidas.