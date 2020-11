Assembleia de criação da Agência Petropolitana de Fomento Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 08:16

Petrópolis - Em assembleia ocorrida nesta sexta-feira foi criada a Agência Petropolitana de Fomento, órgão integrante do Plano de Recuperação Econômica da cidade. Também foi eleita a diretoria executiva, que terá com diretor presidente o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, e o conselho fiscal.

O intuito da Agência é agilizar a negociação com os empresários, fazendo com que mais negócios se instalem na cidade, além de gerar empregos e aproveitar os terrenos e imóveis ociosos da prefeitura. Também tem como objetivo estimular a promoção do desenvolvimento econômico e social e garantir a melhoria do ambiente de negócios na cidade.

Publicidade

Com a Agência, o município fica autorizado a promover elaboração de estudos, localização, implantação, exploração, venda de lotes industriais e administração de distritos e condomínios industriais.



Atribuições da Agência Petropolitana de Fomento:

1 - Elaborar planos diretores do distrito e condomínio industrial, promover assistência aos empreendimentos, a criação de entidades subsidiárias, convênios, contratos ou acordos para atender suas finalidades, obter financiamentos internos e externos.

2 - Estímulo ao desenvolvimento das atividades industriais do município.

3 - A Agência terá competência para propor a desapropriação de áreas ocupadas por antigas fábricas para serem oferecidas para novas empresas, o que vai permitir que estas empresas não herdam dívidas anteriores.

4- Para médio e longo prazo há a perspectiva de que, a empresa pública passe a ter receita própria, decorrente da alienação das áreas que ela captar, organizar, viabilizar e disponibilizar.