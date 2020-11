Nova fase das ações tem como objetivo o monitoramento da doença, diante de uma possível segunda onda da covid-19 no país Reprodução/Internet

Publicado 14/11/2020 14:25 | Atualizado 14/11/2020 14:32

Petrópolis - Com o objetivo de antecipações diante de uma possível segunda onda da COVID-19 no município e o monitoramento da doença na cidade, a prefeitura dará continuidade às testagens em massa na próxima segunda-feira (16/11).

A partir das 9h, ações serão feitas nos bairros do Quitandinha (Igreja N. S. de Aparecida) e Independência (Posto de Saúde). As ações visam proteger Petrópolis do que vem ocorrendo em cidades próximas, como Juiz de Fora (MG).

A cidade vizinha mostra altos índices de contaminação e hospitais lotados, com taxas de ocupação acima dos 80% em vários hospitais. A nova onda de contaminações obrigou Juiz de Fora a regredir em seus processos de flexibilização e retornar à Onda Amarela, onde voltam a ser proibidas ações como atividades artísticas, cinemas, parques, museus e bibliotecas, entre outros.

Resultados dos testes são conhecidos em 15 minutos Marco Antonio Pereira

A nova fase das testagens em massa tem como objetivo a antecipação de ações da saúde e o monitoramento da doença, diante de uma possível segunda onda da COVID-19 no país. O trabalho mantém, ainda, o foco de salvar vidas na cidade.

Devido às ações realizadas com o objetivo de proteção à população, iniciadas no município ainda em março deste ano, Petrópolis apresenta, neste sábado, um índice de ocupação de 31,4% dos leitos exclusivos de UTI para a doença.



“A pandemia não acabou e é extremamente importante que mantenhamos nossos cuidados para que a cidade não precise regredir em suas flexibilizações, como o que vem ocorrendo em cidades próximas. As novas ações de testagem vão mostrar onde estão os focos da doença na cidade e, desta forma, apontar quais bairros deverão receber os trabalhos da conscientização da população. Todo o trabalho está sendo baseado em acompanhamento estatístico por parte da Secretaria de Saúde. Já temos cerca de 70 mil pessoas testadas na cidade e vamos manter o trabalho com a intenção de chegar a 150 mil. Vale dizer que os testes nunca pararam na cidade. Todas as unidades de saúde permaneceram testando pacientes sintomáticos mesmo durante a suspensão temporária dos testes em massa”, afirmou a secretária de saúde, Fabíola Heck.