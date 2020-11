Segundo turno das eleições acontece no dia 29 de novembro Reprodução

18/11/2020

Petrópolis - O atual prefeito e candidato à reeleição Bernardo Rossi (PL) vai criar o programa Moradia Segura, beneficiando os petropolitanos que vivem em áreas de risco. A ideia é financiar pequenas benfeitorias, fortalecer a fiscalização em áreas de risco e firmar parcerias com instituições de ensino superior, possibilitando ao cidadão de baixa renda a construção segura. Na manhã desta terça-feira, ele cumpriu agenda como Chefe do Executivo visitando os locais mais atingidos pelas fortes chuvas de segunda-feira.



Já seu adversário no segundo turno, Rubens Bomtempo (PSB),agradeceu aos petropolitanos que "confiaram seus votos para retomar o cuidado com as pessoas na saúde, na educação e na economia" e afirmou que "para o segundo turno, os candidatos da coligação Unidos por Petrópolis – Trabalho, Experiência e Esperança continuarão com a rotina de caminhadas pelos bairros, reforçando as propostas de governo com toda a população."