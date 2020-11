Agentes de saúde fazem testagem contra COVID-19 de porta em porta Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 16:16 | Atualizado 18/11/2020 18:16

Petrópolis - Como uma ação de antecipação à prevenção da segunda onda da COVID-19, o município deu início a um novo formato de testagem em massa da população nesta quarta-feira. A partir de agora, quatro equipes irão se dividir no trabalho. Duas serão mantidas nos pontos fixos, enquanto outras duas vão percorrer residências locais oferecendo a testagem.



Desde às 09h de hoje, duas equipes estão prestando atendimento de testagem à população na Rua 24 de Maio: uma fixa na Escola Municipal Clemente Fernandes e outra, móvel, percorrendo as residências. Já no Vale do Carangola, uma equipe fixa está na Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga e outra, também móvel, testando moradores de casa em casa. Segundo a secretária de saúde do município, Fabíola Heck, salvar vidas permanece sendo o grande objetivo na cidade.

Agentes de saúde fazem testagem contra COVID-19 de porta em porta Divulgação/Ascom



“Iniciamos o novo processo para dar mais facilidade aos moradores, como no caso dos idosos, e agilidade às testagens. Além disso queremos intensificar o processo de testagem para a prevenção da segunda onda da doença com o objetivo principal de zelar pela saúde da população. Nossa expectativa é acessar o maior número de pessoas possível e, a partir disso, ter um monitoramento ainda mais fiel dos quadros de COVID-19 na cidade”, afirmou a secretária.



Agentes de saúde fazem testagem contra COVID-19 de porta em porta Divulgação/Ascom



Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados recebem o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho.

Nesta quinta-feira, os locais atendidos pelas equipes fixas e móveis estarão no Madame Machado (Escola Municipal Amélia Antunes Rabello) e no Vila Rica (Escola Municipalizada Santa Teresinha). O trabalho acontece sempre das 09h às 16h.