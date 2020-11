Segundo turno das eleições acontece no dia 29 de novembro Reprodução

Petrópolis - O candidato à reeleição para prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi (PL), tem no seu plano de governo ações para fortalecer a mobilidade urbana no município, um desafio para a cidade. Entre os pontos previstos estão a fiscalização das empresas de ônibus para que as frotas sejam renovadas, reformas nos terminais Corrêas e Itaipava e a continuidade da aplicação do asfalto em todas as regiões da cidade.



“Importante destacar que o Plano de Mobilidade Urbana foi construído de forma democrática no nosso governo justamente para que a cidade tivesse um norteador com relação aos projetos necessários para a mobilidade urbana. Petrópolis chegou a perder mais de R$ 50 milhões em investimentos na mobilidade em 2015 por não ter um plano de mobilidade. Por isso é tão necessário manter a responsabilidade e o comprometimento com a gestão municipal”, explicou Bernardo.



Já seu concorrente ao cargo, Rubens Bomtempo (PSB), recebeu na manhã desta sexta-feira o apoio do Partido Social Democrático (PSD) para o segundo turno das eleições municipais. A sigla vai apoiar o candidato seguindo orientação da direção Estadual do partido, porém, deu liberdade aos afiliados de ficarem neutros no processo.



De acordo com o presidente Estadual do PSD, deputado Hugo Leal, a decisão de apoiar Bomtempo partiu do reconhecimento dos avanços que o candidato teve nas suas gestões anteriores. A orientação da executiva Estadual do partido foi de haver posicionamento do partido nos municípios onde houver segundo turno.