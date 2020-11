Por O Dia

Publicado 21/11/2020 07:18

Petrópolis - A Prefeitura informou que o Hospital Alcides Carneiro (HAC) vai realizar, na próxima semana, mais uma etapa dos mutirões de saúde.

Prefeitura informa que o Hospital Alcides Carneiro vai realizar mais uma etapa dos mutirões de saúde. Reprodução/Internet

Na segunda-feira, dez pacientes já estão agendados para consultas e exames de mastologia, a partir das 8h. Terça-feira, seis pacientes de pediatria terão exames e consultas na especialidade de otorrinolaringologia com início às 17h. No mesmo dia, um mutirão de procedimentos de mamografia e tomografia irá atender 20 pacientes, também com início às 17h. Já na quarta-feira, 25 pacientes farão exames de endoscopia digestiva com início às 8h.As ações continuam na quinta-feira com atendimentos ambulatoriais nas especialidades de cardiologia e ortopedia, além da realização de preventivos e eletrocardiogramas para 140 pacientes, com início às 17h. Já na sexta-feira, 25 pacientes irão fazer exames de endoscopia digestiva na parte da manhã. Também na sexta-feira um mutirão de cirurgia de vesícula já possui quatro pacientes agendados.A unidade comunica que procedimentos cirúrgicos importantes já estão sendo programados também para a próxima semana. Nas últimas ações dos mutirões da saúde, o HAC realizou o atendimento de, aproximadamente, 1.800 pacientes em atividades como cirurgias em áreas específicas, exames e consultas em especialidades como acupuntura, cardiologia, clínica geral, ortopedia, neurologia e cirurgia geral.