Por O Dia

Publicado 21/11/2020 09:13

Petrópolis - A Prefeitura informa que na próxima segunda-feira continua a testagem em massa para COVID-19 na cidade, com ações no Caxambu (CIE Caxambu) e no Alto da Serra (Praça Rui Barbosa). O trabalho acontece sempre das 9h às 16h.

Caxambu e Alto da Serra recebem a testagem contra COVID-19 na próxima segunda-feira Marco Antonio Pereira

Agentes de saúde fazem testagem contra COVID-19 de porta em porta Divulgação/Ascom

O governo municipal vem dando continuidade ao novo formato de testagem em massa da população. Na sexta-feira, os testes foram feitos nos bairros de Águas Lindas e Castelo São Manoel, em Corrêas. Do total de 559 pacientes testados nos dois locais, 22 exames positivos foram detectados.Neste sábado, a testagem está sendo realizada no Independência (próximo à UBS) e Quitandinha (Escola Municipal Stefan Zweig). A partir de agora, quatro equipes irão se dividir no trabalho. Duas serão mantidas nos pontos fixos, enquanto outras duas vão percorrer residências locais oferecendo a testagem de casa em casa. As ações fazem parte da prevenção de uma segunda onda da COVID-19.“Temos feito os testes diariamente nos pontos fixos, e de porta em porta, com o objetivo de dar mais facilidade à população e buscando melhorar, ainda mais, nosso monitoramento. A doença voltou a tomar grandes proporções em diversas cidades e, diante disso, precisamos manter nossas medidas protetivas à população. Fazemos, novamente, o pedido para que as pessoas evitem as aglomerações e mantenham os cuidados que sempre tiveram desde o início da pandemia. Os hospitais têm percebido o aumento expressivo no número de jovens infectados. Justamente a faixa etária que mais tem deixado a prevenção de lado e que, mesmo sem querer, pode infectar amigos e parentes. Devemos redobrar nossos cuidados”, afirmou a secretária de saúde do município, Fabíola Heck.A Prefeitura reiniciou as ações de testagem em massa da população na última semana. Até o momento, locais como Centro da cidade, Nogueira, Quitandinha, Araras, Alto da Serra, Corrêas, Pedro do Rio, Posse e Cascatinha já realizaram as atividades, testando mais de 5 mil pessoas.Petrópolis vem apontando crescimento na contaminação pela doença e hospitais, públicos e particulares, já apresentam aumento nos números de internações pelo novo coronavírus.Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados, nos pontos fixos e em casa, recebem o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho.