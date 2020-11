Agência do INSS em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 09:39

Petrópolis - As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não funcionarão nesta segunda-feira, por causa do ponto facultativo correspondente ao dia do servidor público, que foi transferido de 28 de outubro para 23 de novembro.

Em Petrópolis, a agência do INSS fica na R. Dr. Joaquim Moreira, S/N - Centro.

Publicidade